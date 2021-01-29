وزارة الصحة: فحوص ما قبل الزواج مدة صلاحيتها 6 أشهر فقط

قالت وزارة الصحة إن مدة صلاحية فحوص ما قبل الزواج ستة أشهر فقط، ويتم إجراؤها في المراكز المعتمدة بمنصة (صحة)، وقال حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر حسابه بموقع تويتر: «مدة صلاحية الفحص 6 أشهر، وأغلب النتائج تُسلَّم من أسبوع إلى عشرة أيام، ويعطى موعدًا لتسلمها».

وأضافت وزارة الصحة أنه يتم إجراء فحوصات ما قبل الزواج لدى المنشآت المعتمدة بمنصة «صحة»، ويتم إشعار الشخص برسالة نصية تحتوي على رمز شهادة الفحص، في حال لم يتم ظهور النتيجة خلال 14 يومًا يرجى التواصل مع الوزارة عبر الاتصال بالرقم (937).

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