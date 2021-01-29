«التأمينات» توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أن المعاش يقسَّم بالتساوي على أفراد الأسرة المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش، وذكرت التأمينات؛ ردًا على استفسار مواطن أنه «يتم توزيع المعاش بالتساوي على أفراد أسرة صاحب المعاش المستحقين، بعد وفاته».

وأشارت التأمينات (من خلال حسابها بموقع تويتر)، إلى أنه يتم حساب معاش من عمل في شركتين في آن واحد، على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال، وقالت في حال التحاق شخص بالعمل في شركتين مختلفتين في نفس الوقت، فإن المعاش يحسب على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال.

وقالت التأمينات إنه «إذا كان العامل ملتحقًا لدى صاحبي عمل في آن واحد، فإن كل صاحب عمل يلتزم بأداء كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام، ثم يحسب لـه المعاش على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال».

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