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المرأة العزباء تستفيد من معاش الضمان الاجتماعي بـ«شرطين»

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الرياض - محمد عبدالله - الموارد البشرية: التابع يمكنه الانفصال..

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المرأة العزباء يمكنها الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي وفقًا لشرطين، وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «البنات اللاتي تجاوزت أعمارهن ٣٥ عاما لهن ضمان اجتماعي؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يمكن للعزباء الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، بشرط أن يكون العمر 35 سنة فما فوق، أن تكون من أسرة ضمانية أو يتيمة».

وأضافت: «بإمكان المستفيد التابع الانفصال عن المستفيد الرئيسي في حال كان العمر للمرأة العزباء 35 سنة فما فوق، بشرط أن لا يتسبب بضرر للمستفيد الرئيسي بتجاوزه الحد المانع للدخل».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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