المرأة العزباء تستفيد من معاش الضمان الاجتماعي بـ«شرطين»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المرأة العزباء يمكنها الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي وفقًا لشرطين، وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «البنات اللاتي تجاوزت أعمارهن ٣٥ عاما لهن ضمان اجتماعي؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يمكن للعزباء الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، بشرط أن يكون العمر 35 سنة فما فوق، أن تكون من أسرة ضمانية أو يتيمة».

وأضافت: «بإمكان المستفيد التابع الانفصال عن المستفيد الرئيسي في حال كان العمر للمرأة العزباء 35 سنة فما فوق، بشرط أن لا يتسبب بضرر للمستفيد الرئيسي بتجاوزه الحد المانع للدخل».

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