كورونا المتحور يغير خطة المقاومة.. هل تنجح التجربة الدنماركية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رئيسة وزراء الدنمارك إن سلالة كورونا الجديد غيرت خطة اللعبة "المقاومة"، ووضعت برنامج مساعدات بقيمة 28 مليار دولار لدعم الشركات.

وذكرت قناة "تي.في 2" التليفزيونية أن رئيسة الوزراء مته فريدريكسن ستعلن إجراءات جديدة تشمل قروضا، وتأجيل الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات، دون أن تحدد مصدر تلك المعلومات.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الحكومة سوف تعلن عن تفاصيل الخطة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وكانت حكومة الدنمارك مددت إجراءات الإغلاق على مستوى البلاد، في إطار جهود مكافحة السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى 28 فبراير/شباط المقبل.

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واستشهدت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بارتفاع عدد الحالات المرتبطة بسلالة جديدة متحورة من الفيروس انتشرت في بريطانيا وهي معدية للغاية بشكل خاص.

وقالت فريدريكسن عن السلالة الجديدة إنها "غيرت خطة اللعبة".

وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيكي في مؤتمر صحفى مشترك أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يصبح هذا البديل الشهر القادم هو الوضع السائد فى الدنمارك.

وسجل البلد الذي يبلغ عدد سكانه 5.8 مليون نسمة حتى الآن نحو 197 حالة إصابة بفيروس كورونا و2071 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، بحسب بيانات الخميس.

اكتشاف السلالة الجنوب أفريقية من كورونا

ويوم السبت 16 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا لأول مرة في البلاد.

وكانت هذه السلالة المتحورة والتي جاءت من إنجلترا وصلت قبل عدة أسابيع إلى الدنمارك، دون أن تكون مكتشفة على يد السلطات الصحية فيها.

وصل عدد من ثبت إصابته بهذه السلالة قادما إلى الأراضي الدنماركية 256 شخصا.

كما وصل مجموع المصابين بهذه السلالة في الدنمارك إلى 3.6 % من جميع حالات الإصابة الإيجابية بكورونا في الدنمارك.

ويعتقد المعهد أن هذه الطفرة ستحدث بشكل متكرر في الأسابيع والأشهر المقبلة، ولكن المعهد لم يبين العدد المتوقع في هذا الصدد، مبينا أن هذا يعتمد على مدى الرقابة على حجم التواصل مع المصابين بها.

كانت جنوب أفريقيا أعلنت نهاية العام الماضي اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد فيها.

ووفقا للخبراء فإن هذا النوع يشبه طفرة الفيروس المتحورة التي ظهرت في بريطانيا إلا أنها تتطور بشكل مستقل عنها.