شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد إصابات «كورونا».. وزير الصحة: رجاء من القلب.. لا نسمح بظهور التحدي مجدداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نداء إلى جميع المواطنين والمقيمين، بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة من تزايد الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة أمس (الخميس) ارتفاعا متزايدا في أعداد الإصابات اليومية بالفايروس بتسجيل 253 حالة جديدة.

وقال وزير الصحة عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة): «تحدٍ كبير واجهناه سوياً، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا مكان.. ومرة أخرى رجاءً من القلب، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد».

وجاء تعليق وزير الصحة، ردا على مقطع فيديو نشرته الوزارة في بدايات أزمة جائحة كورونا، وتحديدا في 15 مارس 2020، إذ قال وزير الصحة آنذلك «إننا نعيش تحديا كبيرا، فايروس كورونا الآن ينتشر في جميع أنحاء العالم، وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزء من هذا العالم، وقيادتنا ودولتنا قامت بمجموعة من الاحترازات لحمايتكم، والتحدي كبير وتعاونكم مهم، فمن القلب أطلب منكم تعاونكم».