السعودية اليوم / اليابان تسجل 3670 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3670 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 381759 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5511 وفاة، مشيرة أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.

// انتهى //

12:20ت م

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طوكيو 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و95 وفاة.وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 381759 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5511 وفاة، مشيرة أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.// انتهى //12:20ت م0029

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