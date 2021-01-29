السعودية اليوم / السودان يسجل 77 إصابة جديدة بكورونا



الخرطوم 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 77 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 26898 إصابة مؤكدة، متضمنة 1798 حالة وفاة، وتعافي 21155 حالة.

// انتهى //

12:12ت م

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الخرطوم 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، متضمنة 6 وفيات، وتعافي 115 حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 26898 إصابة مؤكدة، متضمنة 1798 حالة وفاة، وتعافي 21155 حالة.// انتهى //12:12ت م0028

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