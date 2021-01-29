

موسكو 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجّلت روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية 19238 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المسجد (كوفيد-19) بروسيا في بيان أن 2799 إصابة سُحّلت في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 3813048 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72185 حالة، مشيرًل إلى تعافي 26204 حالات، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3255462 حالة.

// انتهى //

12:08ت م

0026



موسكو 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجّلت روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية 19238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و534 وفاة.وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المسجد (كوفيد-19) بروسيا في بيان أن 2799 إصابة سُحّلت في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 3813048 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 72185 حالة، مشيرًل إلى تعافي 26204 حالات، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 3255462 حالة.// انتهى //12:08ت م0026

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 19238 إصابة بكورونا و534 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.