السعودية اليوم / الهند تسجل 18855 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 18855 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 10720048 اصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 154010 وفيات.

// انتهى //

11:31ت م

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نيودلهي 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 18855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و163 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 10720048 اصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 154010 وفيات.// انتهى //11:31ت م0022

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