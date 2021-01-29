السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع



المدينة المنورة 16 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 29 يناير 2021م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .

// انتهى //

11:28ت م

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