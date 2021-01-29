السعودية اليوم / 2775 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجّلت بلجيكا 2775 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 702437 إصابة، فيما زاد إجمالي الوفيات إلى 20982 وفاة.

// انتهى //

11:26ت م

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بروكسل 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجّلت بلجيكا 2775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 49 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 702437 إصابة، فيما زاد إجمالي الوفيات إلى 20982 وفاة.// انتهى //11:26ت م0018

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