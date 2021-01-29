السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 14022 إصابة جديدة بكورونا



برلين 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 14022 إصابة جديدة بفيروس

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 55752 بعد تسجيل 839 وفاة جديدة.

// انتهى //

09:11ت م

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برلين 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 14022 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و192850 حالة.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 55752 بعد تسجيل 839 وفاة جديدة.// انتهى //09:11ت م0013

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