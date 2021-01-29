السعودية اليوم / تمرين عسكري مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية



أبوظبي 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

انطلق التمرين العسكري المشترك " الاتحاد الحديدي 14 " بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي اليوم، والمقام على أرض الإمارات العربية المتحدة ويستمر لمدة عشرة أيام.

ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير مهارات القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

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