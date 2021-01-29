

جدة 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

استقبل سوق السمك المركزي التابع لأمانة محافظة جدة 6888 طناً من الأسماك خلال عام 2020, توزعت ما بين إنتاج محلي ومستورد، فيما أسفرت الجولات الميدانية داخل السوق عن رصد 70 مخالفة وإتلاف نحو 63 طناً من الأسماك الفاسدة.

وأوضح مدير سوق السمك المركزي بأمانة جدة الدكتور عماد العدواني, أن واردات السوق خلال العام الماضي بلغت 1512 طناً محلياً ,و 5376 طناً مستورداً، لافتاً إلى أن الأمانة رصدت 25 مخالفة داخل الحراج, و 45 مخالفة أخرى على الوحدات شملت المحلات والمطاعم والبرادات، فيما تجاوزت كمية الأسماك المصادرة المسلمة للجمعيات الخيرية 4700 كيلو جرام.

وبين العدواني أن الأمانة طبقت عدداً من الإجراءات الاحترازية داخل سوق السمك المركزي منذ بدء الجائحة, تضمنت تركيب كاميرا حرارية على مدخل السوق لقياس درجة حرارة العاملين والمتسوقين, وتنفيذ غرفة لتعقيم رواد السوق والعاملين، بالإضافة إلى توفير المعقمات والكمامات والقفازات وتوفير حواجز التباعد الاجتماعي, مؤكداً استمرار الجهود الرقابية داخل السوق لضمان سلامة الأسماك المعروضة وحماية المستهلكين.

// انتهى //

08:10ت م

0009





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة: سوق السمك المركزي استقبل 6888 طناً من الأسماك خلال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.