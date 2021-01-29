السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضاً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة مع رياح نشطة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي الي شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصفالجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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