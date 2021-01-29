تعرف على عملة Dogecoin المشفرة الحديثة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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ارتفعت عملة Dogecoin المشفرة بعد أن اتجه المستثمرون الصغار على ريديت Reddit إلى دفع أسهمها في تحدٍ مع مستثمري وول ستريت، وذلك بعد تمكنوا أيضًا من رفع أسهم شركة الألعاب GameStop.

ما هي عملة Dogecoin ؟

تم إطلاق هذه العملة الافتراضية كمزحة واُخترعت في عام 2013 من قبل زوج من المبرمجين أرادا السخرية من سوق العملات الرقمية، بمعنى آخر هي تعد البديل الكوميدي لعملة بيتكوين، وتم تسميتها على اسم كاريكاتير ساخر (ميم) على الإنترنت،

وباتت أسهمها آخذة في الارتفاع بوتيرة مذهلة، بفضل القوة الجديدة لمستثمري التجزئة الافتراضيين، وارتفعت قيمتها السوقية لتصل إلى 2.42 مليار دولار.

وقد ارتفع سعر عملة Dogecoin بنسبة 142% يوم الخميس بعد أن بدأ المستخدمون في ريديت بالتشاور مع بعضهم حول العملة، حيث قال أحدهم: بعد منعنا من الاستثمار في GameStop، هل يريد أي شخص أن يحاول الاستثمار في Dogecoin؟ إنها رخيصة حقًا ولن يكون من الصعب القيام بذلك.

وأصبحت عملة Doge رمزًا رائدًا لجيش Reddit وأبطاله الرئيسيين، واستخدموها لإظهار كيف يمكن للمستخدمين التلاعب بالأسعار إذا تحركوا معًا.

وكان قد غرد رئيس شركة تسلا وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، في ديسمبر بكلمة واحدة قائلًا: Doge، وكانت هذه الكلمة سببًا في ارتفاع قيمتها بنسبة 20%.

ماذا يحدث بين المستثمرين الصغار وبورصة وول ستريت؟

يرجع التحدي بين هاتين الفئتين إلى 10 سنوات ماضية، منذ إطلاق حركة احتلوا وول ستريت، لكن منذ يناير هذا العام زادت المنافسة وباتت على أشدها، حتى أن أباطرة الاستثمار الكبار جن جنونهم، لماذا؟ لأنه في خلال جلسات تداول قليلة، اتفق المستثمرون الصغار على مجموعة في المنتدى الإلكتروني، ريديت، على الاستثمار في متجر ألعاب الفيديو GameStop.

وكان قد راهن أباطرة وول ستريت على انخفاض سعر الشركة المتعثرة بالأساس، لكن بسبب حماس المستثمرين الصغار، ارتفعت قيمة سهم الشركة بشكل جنوني وهو ما أدى إلى قلب الأوضاع.

بهذه الحركة الصغير، أجبر مستثمرو ريديت مستثمري وول ستريت على شراء الأسهم مجددًا، وانتهت الأمور لصالح الشركة بارتفاع أسهمها بنسبة 135%، وهو ما عُد إهانة من قِبل مجموعة ريديت.



