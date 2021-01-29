المسند : استقرار جوي عام عدا غرب مكة وطريف والقريات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن تكون الرياح اليوم شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى باردة الحرارة، ونشطة وقد تثير الغبار على أجزاء من الشمال والشمال الغربي والوسط والغرب، خاصة في المناطق المفتوحة.

كما توقع المسند أن يستمر الاستقرار الجوي العام على معظم المناطق، عدا أجزاء من شمال غرب منطقة مكة وكذلك طريف والقريات، وتابع: ” ربما الخفجي وما حولها فقط تتشكل السحب الممطرة”.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة مع رياح نشطة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلي شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

