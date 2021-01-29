ميليشيا الحوثي انقلبت على اتفاق تقييم صافر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365 - واس

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كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الأرياني عن انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على اتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص ناقلة النفط صافر.

اتفاق صافر مع الأمم المتحدة

وقال الوزير الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية ببلاده، إن ميليشيا الحوثي تراجعت من جديد عن اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط ‎صافر، وتقييم الوضع الفني بصيانتها أو تفريغ حمولتها، التي تزيد عن مليون برميل نفط، والذي كان مقررا مطلع شهر فبراير المقبل.

الحوثي والابتزاز بملف صافر

وأضاف أن تراجع ميليشيا الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط ‎صافر ملف ابتزاز للمجتمع الدولي، والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من مخاطر كارثية بيئية واقتصادية وإنسانية قد تحدث بسبب تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة”.

وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بموقف واضح من مراوغة ميليشيا الحوثي، وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيا لمنع حدوث كارثة وشيكة، ودعم جهود الحكومة وتلبية المطالب الشعبية بتصنيفها منظمة إرهابية”.



