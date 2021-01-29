الهيئة السعودية للمحاسبين تعلن وظائف إدارية وقانونية للرجال والنساء

︎ :

.



تعلن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن توفر وظائف إدارية وقانونية (للرجال والنساء) في مدينة الرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

– مستشار التنفيذي للتأهيل المهني (للرجال والنساء – الرياض)

المتطلبات: بكالوريوس كحد أدنى في (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال) مع خبرة 3 سنوات في المحاسبة وأحد الشهادات المهنية (SOCPA, CPA).

الوصف الوظيفي: المساهمة والإشراف على المبادرات والمشروعات والتعاقدات مع الجهات الخارجية المتعلقة بالتدريب والتعليم والاختبارات.

آخر موعد للتقديم: الأحد 1442/7/16هـ (الموافق 2021/2/28م).

– مستشار قانوني (للرجال والنساء – الرياض)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادله مع خبرة قانونية لا تقل عن 3 سنوات.

الوصف الوظيفي: تقديم الدعم القانوني للأمانة العامة للجنة النظر في مخالفات نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/6/28هـ (الموافق 2021/2/10م).

نبذة عن الهيئة:

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هيئة سعودية حكومية مهنية تأسست في عام 1992م، وهي مكونة من أعضاء مهنيين يصل عددهم إلى ما يقارب 18000 عضو ويقع مكتبها الرئيسي في مدينة (الرياض) ولها فروع تابعة في كل من (جدة، الدمام).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/6/15هـ (الموافق 2021/1/28م) عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2UU9U9b

Source wadhefa

