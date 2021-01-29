جمعية أصدقاء المجتمع تعلن وظائف إدارية وتقنية للجنسين حديثي التخرج

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تعلن جمعية أصدقاء المجتمع بمحافظة جدة عن طرح وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء حملة البكالوريوس في المجالات التالية:

– تقنية المعلومات

– العلاقات العامة والإعلام

– تصميم الجرافيك والتصوير

– المحاسبة

التخصصات المفضلة:

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– إدارة الأعمال

– العلاقات العامة

– الإعلام

– التسويق

– تصميم الجرافيك

– التصوير

– المحاسبة

– المالية

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات أعلاه أو ما يعادلها.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– لا يشترط الخبرة.

ملاحظات:

– سيتم إهمال الرسائل ناقصة الطلبات.

– الراتب والمكافأة تحدد بعد المقابلات الشخصية.

نبذة عن الجمعية:

جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تم تأسيسها بقراء مجلس رقم (107) وتاريخ 1410/6/25هـ وتشمل خدمات الجمعية منطقة مكة المكرمة ومركزها الرئيسي في (جدة)، وتهدف إلى دعم وتحفيز المتطوعين والمحسنين والعمل الإجتماعي والتطوعي ومؤسساته في مجالات (تأهيل رعاية الطفولة والمطلقات والأرامل وأبنائهم ومن في حكمهم من السجناء وذوي الاحتياجات والظروف الخاصة، بناء وصيانة وتشغيل وإدارة الأوقاف والأربطة، تنفيذ مشاريع التكافل الإسلامي، تقديم القروض المرتجعة، أقامة المهرجانات والمعارض والبرامج التوعوية،مساعدة المحتاجين للخدمات الطبية، إطعام الصائمين والحجاج وتوزيع زكاة الفطر والأضاحي، إنشاء مراكز الاستشارات الاجتماعية والتدريب).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال إرسال (السيرة الذاتية، صور الشهادات) إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة، في موعد أقصاه الإثنين 1442/7/3هـ (الموافق 2021/2/15م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

