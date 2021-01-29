فوائد خل التفاح لعلاج الشعر

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يُعرف خل التفاح بفوائده العديدة للصحة، وهو يُستخدم منذ القدم في العلاج المنزلي، وأحد استخداماته هي علاج الشعر وتقويته وتعزيز صحة فروة الرأس، بحسب موقع health line الطبي.

فوائد خل التفاح للشعر

يعيد التوازن للشعر

يُعد خل التفاح مادة حمضية، وهو يحتوي على كميات جيدة من حمض الخليك، ويميل الشعر الذي يبدو باهتًا أو هشًا أو مجعدًا إلى أن يكون أكثر قلوية، لذلك فالمادة الحمضية تساعد على خفض درجة الحموضة وإعادة توازن صحة الشعر.

وقد وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن الشامبو يحتوي على نسبة قلوية عالية يمكن أن تساهم في احتكاك الشعر وتقصفه وجفافه، ومعظم منتجات العناية بالشعر لا تعالج درجة حموضة الشعر عندما ينبغي، وفي المقابل، يمكن أن يساعد هذا الخل في موازنة درجة الحموضة، ومن شأن خفض درجة الحموضة أن تدعم نعومة الشعر وقوته ولمعانه.

فوائد خل التفاح للشعر

مضاد للميكروبات

تدعم الأبحاث أيضًا أنه مضاد للميكروبات والبكتيريا، وبالتالي يمكن أن يمنع مشاكل فروة الرأس المتعلقة بهما مثل الالتهابات البسيطة وحكة فروة الرأس.

غني بالفيتامينات

يتم الإشادة بهذا النوع من الخل لكونه غنيًا بالفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر، مثل فيتامين C و B، كما يحتوي على حمض ألفا هيدروكسي الذي يساعد على تقشير جلد فروة الرأس.

فوائد خل التفاح للشعر

4 أمور انتبه إليها

1- يدور استخدام هذا الخل حول إعادة الشعر إلى التوازن بين الأحماض والقلويات، إذا لم تكن حريصًا فقد تفاقمت مشاكل الشعر أو فروة الرأس.

2- قم دائمًا بتخفيفه بالماء قبل وضعه مباشرة على الجلد.

3- تجنب ملامسة العينين.

4- شعر كل شخص مختلف، وقد لا يعمل خل التفاح مع الجميع، وأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان ذلك مفيدًا لك هو إدخاله في روتين العناية بالشعر ومعرفة ما إذا كان يناسبك أم لا

Source almowaten

