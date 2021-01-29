أكثروا من تناول الثوم في الشتاء

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نصحت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك، أفراد المجتمع بالحرص على تناول الثوم، سواءً بوضعه في الأطعمة كحبيبات فصوص متكاملة أو من خلال إعداد كريمة الثوم السائلة التي تعد بخلط الثوم واللبن والمايونيز، إذ إن تناول الثوم خلال موسم الشتاء مهم للغاية في مواجهة نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية.

تناول الثوم يخفض الكوليسترول

وقالت في تصريحات لـ” المواطن“: الثوم قوي في تطهير الميكروبات وتنشيط الجهاز المناعي الذى يستبعد البكتيريا من الجسم، إذ يحتوي على نسبة عالية من فيتامين “ج”، ومركب “الأليسين” الذى يقوم بتطهير الأمعاء المضطربة، كما يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، مما يحمي الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما له فعالية كبيرة في خفض ضغط الدم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض المزمن.

حساء الثوم

يحتوي على الأليسين

وحول دور الثوم في تقوية المناعة ومواجهة الزكام مضت قائلة: يساهم الثوم في تعزيز المناعة عن طريق تحفيز أنواع معينة من الخلايا، مثل البلاعم، والخلايا الليمفاوية، والخلايا القاتلة الطبيعية وغيرها، أما ما يتعلق بمواجهة الزكام فإن الثوم يعتبر علاجًا فعالًا ضد السعال بفضل احتوائه على مركب الأليسين الذي يساعد على الوقاية من نزلات البرد.

الثوم مفيد للجهاز الهضمي

وخلصت الدكتورة نظمية إلى القول، إن إدراج الثوم فى النظام الغذائي اليومي يساعد على علاج مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث يساعد في تقليل التهاب وتهيج القناة المعدية، كما أنه مفيد في علاج حالات الإسهال والتهاب القولون والقضاء على ديدان البطن، كما تساعد الخواص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في الثوم الخام على منع الأمراض التنكسية العصبية في المستقبل.

Source almowaten

