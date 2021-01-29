تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة الجمعة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار وتكوّن سحب رعدية ونشاطًا للرياح والأتربة، مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق تبوك «تيماء، تبوك» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر»، تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وتؤثر الحالة المناخية السابقة على مناطق القصيم «البدائع، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة» وحائل «الحائط، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» والرياض «الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الزلفى، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، رماح، شقراء، عفيف» والمنطقة الشرقية «الأحساء، الخفجي، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا».

فيما تشهد «الوجه، أملج، ضباء» بمنطقة تبوك و«ينبع» بالمدينة المنورة، هبوب رياح نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وسحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج على منطقة مكة المكرمة «بحرة، جدة، رابغ، الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل، خليص».

وهناك أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على «إضم، الطائف، ميسان» بمنطقة مكة المكرمة.