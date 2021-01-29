«الحصيني» يتوقع المناطق المتأثرة بهطول الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنَّ فرصة هطول الأمطار لا تزال قائمة في عدد من مناطق المملكة.

وأضاف بمداخلة لإذاعة الرياض، أن فرصة الهطول لا تزال مواتية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان خلال الـ«48» ساعة المقبلة (الليلة والجمعة) فيما ستكون نهاية تلك الحالة يوم السبت.

واستكمل «الحصيني» بأن الأمطار المتوقعة ستكون خفيفة إلى متوسطة في الأجزاء ما بين «الرياض والقصيم وحائل» وأجزاء من الحدود الشمالية وخاصة كلما اتجهنا شرقًا، وأجزاء من المنطقة الشرقية، وخاصة كلما اتجهنا شمال شرقي.

وتابع الباحث في الطقس: من المتوقع نشاط للرياح السطحية (من شمالية غربية إلى جنوبية من متوسطة إلى شبه قوية) يوم غدٍ الجمعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض وشمال الشرقية، وقد تثير الأتربة.

واستكمل «الحصيني»، أن التوقعات تشير إلى بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدءًا من يوم غد، نظرًا لدخول كتلة أصلها قطبيّ، لكنها أخف من الكتلة السابقة، ويشمل انخفاض درجات الحرارة على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، لتصل الكتلة القطبية الباردة إلى الرياض يوم السبت، ما يتسبب في موجة برد متوسطة القوة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقَّع، في تقريره عن طقس غد الجُمعة، انخفاضًا يطرأ في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، والشمالية الغربية للمملكة.

ووفق التقرير، فمن المُتوقَّع هبوب رياحٍ نشطة تحد مدى الرؤية الأُفقيَّة على معظم مناطق المملكة، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأُفقية على مِنطقتي الجوف والحدود الشمالية، فيما ستكون السماء غائمةً جزئيًّا على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، قد تتخلَّلها سحبٌ ممطرة.

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