أخبار السعودية اليوم.. ولي العهد يكشف ملامح خطط تطوير مدينة الرياض.. ونصائح من «الصحة» بسبب ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الخميس، حيث كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، وإلى التفاصيل:

ولي العهد: سيتم طرح المزيد من أسهم أرامكو لدعم صندوق الاستثمارات

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إنه سيتم طرح مزيد من أسهم أرامكو السعودية لدعم صندوق الاستثمارات، وأضاف ولي العهد –خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار– أن كثيرًا من أصول صندوق الاستثمارات، تقييمها صفر، مثل أراضي نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية، وغيرها من عشرات من الأصول».

ولي العهد: سنعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة ستعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض. وأضاف ولي العهد، متحدثًا خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الخميس، أن الرياض تستطيع أن تستوعب 15–20 مليون نسمة في الأعوام المقبلة. مشيرًا إلى أنهم يستهدفون أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

بالفيديو.. ولي العهد يكشف ملامح خطط تطوير مدينة الرياض

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إن المملكة ستعلن عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، وأضاف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –خلال حديثه مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق عضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أثناء مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، في جلسة حوار بعنوان «مستقبل الرياض»– قائلًا: «كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكنات لخلق وظائف، وخلق نمو في الاقتصاد، وخلق استثمارات، وخلق العديد من الفرص؛ لذلك ننظر إلى الرياض بعين الاعتبار».

«النيابة العامة» توضح عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة

حذرت النيابة العامة من جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة كما أوضحت العقوبات المنصوص عليها بشأن هذه الجريمة، وأوضحت النيابة العامة عقوبات منتحلي صفة رجل السلطة العامة، وتمثلت في السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، أو غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، أو العقوبتين معًا، وأشارت إلى أنه إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبًا بالإرهاب، أو الاستغلال، أو كان من انتُحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين، أو من في حكمهم؛ فيعاقب الفاعل بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 150 ألف ريال، أو بهما معًا.

«كيفين رود» يثمن قرارات السعودية بشأن كورونا خلال رئاستها قمة العشرين

نوه رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق كيفين رود، بالقرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين (G20) للتعامل مع جائحة كورونا، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بعنوان «كيف يمكن لقادة العالم تحقيق توصيات مجموعة العشرين 2020؟»، مبينًا أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين –التي تمثل 90% من الاقتصاد العالمي، و80%من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم– تشكل أهمية كبيرة، موضحًا أن الأزمة المالية العالمية على مر التاريخ، كانت الآلية الدافعة التي من خلالها أنقذت الاقتصاد العالمي، وزودت العالم بكثير من الأدوات في آخر عشر سنوات، وتبقى مهمة للمستقبل أيضًا.

الصحة: 7 أعراض جانبية محتملة بعد جرعة «لقاح كورونا» الثانية

نبَّهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إلى سبعة أعراض جانبيَّة مُحْتَملة بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وطريقة التعامل مع تلك الأعراض، وقالت الوزارةُ، عَبْر حِسابها الرَّسمي «الصحة 937» بموقع «تويتر»: «إنَّ الأعراضَ الجَانبيَّةَ المُحتمِل ظهورُها بعد تلقي اللقاح، بوجهٍ عامٍّ؛ تشمل الشعورَ بالتعبِ، والصداع، والألم في موضع الحلق، وألمًا في العضلات، والشعور بالتوعُّك، وارتفاعًا في درجة الحرارة، ورعشة بالجسم».

الصحة: استمرار إعادة جدولة جرعات لقاح كورونا بسبب تأخر توريده إلى المملكة

أوضحت وزارة الصحة، أنها بدأت تعيد جدولة مواعيد الحصول علی الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة، وأكدت الوزارة أن أخذ الجرعة الثانية، حسب المراجع الطبية والعلمية المعتمدة؛ يمكن أن يكون بعد 6 أسابيع من الجرعة الأولى، وعزت الوزارة ذلك إلى أسباب خارجة عن إرادتها، نظرًا إلى استمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قبل الشركة الصانعة للقاح.

«الصحة» تعلن ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بكورونا وتقدم نصائح للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاعًا متزايدًا في أعداد الإصابات اليومية في المملكة، وقالت الوزارة إن أجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (367276) حالة، منها (2157) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (362) حالة حرجة.

«الموارد البشرية» تودع مبالغ برنامج الحقيبة المدرسية في حسابات المستفيدين

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ برنامج الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الثاني، في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، التي بلغت في مجملها 68167520 ريالًا سعوديًّا.

منصة أبشر توضح آلية الرد بشأن «الاعتراض المرفوض» على مخالفات ساهر

أوضحت منصة أبشر آلية استئناف الاعتراض مرةً أخرى، في حالة رفضه بعد تقديمه على مخالفات «نظام ساهر»، وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ المستفيد في الحالة المشار إليها، يمكنه الاعتراض على المخالفات المرصودة بنظام ساهر (الرصد الآلي)، من خلال هيئة فصل المخالفات بإدارة المرور.

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