«مكافحة التستر التجاري» يوضح شروط التسجيل في مسابقة تحدي التطبيقات

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن متطلبات وشروط التسجيل في مسابقة تحدي التطبيقات.

وكتب برنامج مكافحة التستر التجاري، عبر حسابه الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "لأن تطبيقك الإلكتروني يقدر يساهم بشكل إيجابي من نواحي عديدة، شارك في منافسة تحدّي التطبيقات، وكُن أحد الفائزين".

وأوضح البرنامج، أن تحدي التطبيقات هي مسابقة تنافسية أطلقها البرنامج الوطني مكافحة التستر التجاري، بهدف دعم وتحفيز التطبيقات الناشئة المحلية التي تسهم في تقديم خدمات مميزة للمستخدمين للحد من التستر التجاري وفق نموذج عمل واضح.

وأشار برنامج مكافحة التستر التجاري، إلى أن مسابقة تحدي التطبيقات تهدف إلى دعم وتحفيز أصحاب التطبيقات المميزة للمساهمة في:

- مكافحة التستر التجاري عبر تحفيز المستخدمين للاعتماد على تطبيقات نظامية سهلة الاستخدام توفر حلول أكثر جودة واستدامة.

- تعزيز قوة الاقتصاد الرقمي وزيادة مستوى الشفافية في التعاملات التجارية الرقمية بهدف زيادة الناتج الوطني المحلي.

- رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء عن طريق تقديم وسائل أكثر عملية تساهم في خفض أسعار السلع وتسهيل الحصول عليها.

- دعم وتحفيز رواد الأعمال من خلال تسريع نمو تطبيقاتهم من خلال تقديم خدمات استشارية وتسويقية توسع من قاعدة عملائهم.

- إنشاء تصنيفات معتمدة للتطبيقات تسهم في وصولهم لقاعدة عملاء أكبر وتخلق فرصًا وشراكات مستقبلية تحسّن من جودة الخدمات.

وحصر برنامج مكافحة التستر، معايير قبول المشاركات ومواصفات التطبيق المؤهل للمشاركة في مسابقة منصة "تحدي التطبيقات" وهي أن يكون:

- التطبيق متاح للمستخدمين في متاجر التطبيقات العالمية مثل App store وGoogle play أو أي منصة عالمية أخرى مختصة بعرض وبيع التطبيقات.

- عمر التطبيق لا يتجاوز خمس سنوات من وقت إتاحته للمستخدمين على متاجر التطبيقات العالمية.

- التطبيق يمتلك نموذج عمل يحقق له الاستدامة في تقديم الخدمات للمستخدمين على مدى عدة سنوات مستقبلاً.

- التطبيق يعمل تقديم الخدمة بشكل مباشر للمستخدمين (B2C) أو (B2B).

متطلبات وشروط التسجيل

وحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، المتطلبات والشروط الضرورية اللازم توفرها في المتقدمين وأهلية المشاكين وتتمثل في التالي:

- لا يحقّ لمنتسبي كل من وزارة التجارة وبرنامج مكافحة التستر التجاري المشاركة.

- يحق للإدارة عدم منح الجائزة للفائز الأساسي واختيار فائز بديل عنه إذا ما تبيّن عدم أهليّة المشارك وفقًا للشروط والأحكام أو التوجه العام للتحديات.

- يلتزم المشارك بالمصداقية التامة في جميع مراحل المنافسة، كما يلتزم بالحضور لمقر اللجنة في مدينة الرياض (إذا تطلب الأمر ذلك) وإكمال جميع المراحل بشخصه؛ حيث لا يسمح لأي شخص أن ينوب مكانه في أي مرحلة من مراحل أي من التحديات.

- لا يحق المشاركة بنفس العمل أو نسخه أو تكراره واقتباسه من مشارك لمشارك آخر، وفي حال حدوث ذلك يتم إلغاء المشاركة.

- في حالة استبعاد مشارك، يحق لإدارة المنافسة اختيار مشارك بديل. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مشاركة من قبل لجنة التحكيم وفق المعايير ذاتها التي تمّ على أساسها اختيار المشارك الأساسي.

- يتعهد المشارك بأن تكون جميع المعلومات المقدمة من طرفه صحيحة وكاملة ومُحدَّثة.

- مكن لكل مشارك الانسحاب من أي من النافسة في أي مرحلة، بشرط إرسال بريد إلكترونيّ إلى [email protected] لطلب اللانسحاب.

- يحق لإدارة المنافسة نشر ما يرونه مناسبًا من المعلومات المدخلة في نموذج التسليم عن المشاركين خلال أي مرحلة من المنافسة لأهداف ترويجية.

- تلتزم إدارة المنافسة بعدم إفشاء أي معلومات شخصية تخص المشاركين لأي طرف ثالث، يستثنى من ذلك المطالبات القانونية أو التعاون مع أي جهات حكومية بموجب مذكرة قانونية.

وأوضح البرنامج، أنه سيتم التواصل مع المرشحين بالهاتف أو البريد الإلكتروني لإبلاغهم بترشحهم، لافتًا أنه يجب على المرشحين مراجعة منصة المنافسة للتحقق من صحة المعلومات التي تم ترشيحهم على أساسها.

وأشار برنامج مكافحة التستر التجاري، إلى أن التواصل مع المشارك أو تقديمه في أي من المسارات لا يعني أنه تم اختيار المرشح كفائز، موضحًا أنه لو اتضح في أي نقطة أن المشارك غير مؤهل، أو غير قادر على الاستمرار في المنافسة أو تم استبعاده لأي سبب آخر، يحق لإدارة المنافسة اختيار مشارك بديل.

وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه لا تتحمل إدارة المنافسة أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار مادية أو معنوية يتكبدها المشارك نتيجة مشاركته في أي من المسارات، مضيفًا أنه لا تتحمل إدارة المنافسة أي مسؤولية إذا تم تسليم معلومات خاطئة، أو غير دقيقة، أو أخطاء بشرية، أو أعطال فنية، أو فقدان أو تأخير نقل البيانات أو حذفها، أو عطلها أو عطل في خط الهاتف، أو الكمبيوتر أو الشبكة، أو ملحقات الكمبيوتر، أو برامج، أو أي أسباب أخرى قد تُعطل دخول الموقع.

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