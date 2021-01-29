الحيزان: المنخفض القطبي يقترب.. وأمطار متفاوتة على مناطق عدة

أوضح خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، أنه مع اقتراب المنخفض القطبي، يبدأ عصف الرياح مع ظهيرة اليوم الجمعة، على كل قطاعات المملكة، وأن نسب هطول الأمطار ستكون متفاوتة، على الغربية والمدينة المنورة والقصيم وأقصى الشمال.

وقال الحيزان (عبر حسابه بتويتر)، إن درجات الحرارة اليوم ستكون دافئة وسط النهار شمالًا ومعتدلة على بقية القطاعات، مع نشاط متسع ومُبكر للرياح، وتزداد بعد الظهيرة بسرعات متفاوتة بين 55 و70 كم بالساعة.

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