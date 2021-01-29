شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار متوسطة على جدة وبحرة ورابغ.. وانخفاض الحرارة شمالاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيها متقدما بهطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة في محافظات بحرة، وجدة، ورابغ، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدام في الرؤية.

وكشف المركز أن الإنذار يبدأ من الساعة 7 صباحا ويستمر حتى الساعة 4 عصراً.

وفي السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة، مع رياح نشطة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.