شكرا لمتابعة خبر عن المسند: استقرار جوي بمعظم المناطق عدا مكة وطريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم الجمعة، استقرارًا جويًا عام على معظم المناطق، عدا أجزاء من شمال غرب منطقة مكة، وطريف والقريات، فقد تتشكل السحب الممطرة.

وأضاف المسند : " تكون الرياح اليوم شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى باردة الحرارة، ونشطة وقد تثير الغبار على أجزاء من الشمال والشمال الغربي والوسط والغرب، خاصة في المناطق المفتوحة "