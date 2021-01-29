استشاري أمراض القلب يحذر من خطورة تناول هذه الأدوية مع الشاي

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حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من خطورة تناول بعض الأدوية مع الشاي بدلاً من الماء، مشيراً إلى 6 أنواع من الأدوية.
وأوضح أن الأدوية التي لا ينصح بتناولها مع الشاي هي أدوية الربو “الثيوفيلين”، وأدوية القلب “الإيزوبتين”، وأدوية الحديد، إضافة إلى مضادات الاكتئاب “النارديل” ومضادات حيوية “السيبرو”، ومسيلات “الورفارين”.
Source akhbaar24.argaam
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