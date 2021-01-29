حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

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بمشيئة الله تعالى رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على معظم مناطق المملكة قد تؤدي الي شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية. وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة





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