«حقوق الإنسان» توضح حقوق الخصوصية لمستخدمي الاتصالات

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، حقوق خصوصية الاستخدام الخاصة بالمستخدمين لخدمات الاتصالات.

وشاركت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق على موقع «تويتر»، إنفوجرافًا مصحوبًا بتغريدة جاء فيها: «على مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، وضع سياسات واضحة تقيد الاطلاع على معلومات المستخدمين لديها، وتوثق أي دخول على معلوماتهم، وتحدد وتعرِّف أغراض طلب وجمع وحفظ معلومات المستخدم، وتحظر استخدامها لغير الأغراض المفصح عنها».

وأكدت هيئة حقوق الإنسان عددًا من المبادئ والحقوق الوثيقة بحق خصوصية الاستخدام الخاصة بالمستخدمين لخدمات الاتصالات التي يجب على مقدمي الخدمة مراعاتها، وتتمثل في:

– المحافظة على سرية معلومات المستخدم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الاطلاع عليها أو إفشائها أو نشرها أو استخدامها أو تعديلها بما يخالف الأنظمة.

– عدم الإفصاح عن معلومات المستخدم، ما لم يكن هذا الإفصاح مسموحًا به وفقًا لأنظمة المملكة، أو بناءً على موافقة المستخدم، أو بطلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

– وضع سياسات واضحة تقيد الاطلاع على معلومات المستخدمين لديها وتوثق أي دخول على معلوماتهم.

– تحديد وتعريف أغراض طلب وجمع وحفظ معلومات المستخدم، وحظر استخدامها لغير الأغراض المفصح عنها.

– المحافظة على سرية المكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالها أو استقبالها عن طريق شبكات الاتصالات العامة التابعة له، وعدم السماح لأي شخص بالاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها.

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