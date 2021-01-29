شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزيرة السياحة البلغارية في أوايسس الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو يوثق زيارة وزيرة السياحة البلغارية " مارينا نيكولوفا " لـ " أوايسس الرياض ".

ويأتي ذلك في أعقاب لقاء وزيرة السياحة البلغارية بوزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في الرياض، في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشجيع الاستثمار السياحي والعمل المشترك بين البلدين في مجالات السياحة البحرية وإدارة الوجهات السياحية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي تطبقها المملكة في مشروعاتها السياحية الجديدة.