شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. توجيهات خادم الحرمين عندما كان أميرًا للرياض للاهتمام بالبنية التحتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعادت إشادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-، بالبنية التحتية للرياض، إلى الأذهان توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرا للرياض للاهتمام والتخطيط لها.

وظهر الملك سلمان -حفظه الله- موجهًا مسؤولي إمارة الرياض بأن يكون محل اهتمامهم متابعة مراحل التنمية في المنطقة، والتطوير والخدمات المطلوبة مثل التعليم، والصحة، والطرق، والمواصلات، وغيرها.

وكان ولي العهد قد صرح بأن البنية التحتية للرياض رائعة بسبب ما قام به خادم الحرمين الشريفين فيما يزيد عن 55 عاما بإدارة العاصمة.