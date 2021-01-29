«الحربي»: بدء دخول الموجة الباردة في ٣ مناطق بالمملكة

قال الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، إن الموجة الباردة بدأ دخولها (مساء اليوم) في 3 مناطق بالمملكة.

وأضاف «الحربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن الموجة الباردة بدأ دخولها على مناطق «الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك»، ومن المتوقع أن تتعمق نحو أغلب مناطق المملكة خلال الـ«48» ساعة القادمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقَّع، في تقريره عن طقس غد الجُمعة، انخفاضًا يطرأ في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، والشمالية الغربية للمملكة.

ووَفق التقرير، فمن المُتوقَّع هبوب رياحٍ نشطة تحد مدى الرؤية الأُفقيَّة على معظم مناطق المملكة، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأُفقية على مِنطقتي الجوف والحدود الشمالية، فيما ستكون السماء غائمةً جزئيًّا على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، قد تتخلَّلها سحبٌ ممطرة.

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