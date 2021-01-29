أمانة الشرقية ترفع أكثر من 18 ألف متر مكعب نفايات من الخفجي

رفعت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 18500 متر مكعب من النفايات والأنقاض المجهولة المصدر من محافظة الخفجي؛ وذلك ضمن الحملة الثانية التي نفذتها في الأحياء السكنية والصناعية، واستكمالًا لبرنامجها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة شملت مسح جميع الساحات الموجودة في أحياء «التعاون، والمروج، والدرة، والعزيزية» السكنية، وإزالة 4350 مترًا مكعبًا بالكنس الآلي في الشوارع الرئيسة والفرعية، و3300 متر مكعب بالكنس اليدوي بالأحياء السكنية، واستبدال 280 حاوية نفايات، باستخدام أكثر من 4000 كيس نفايات من الالتقاطات بالساحات، بمشاركة 46 عاملًا و13 مُعدَّة، مؤكدةً أن بلدية المحافظة تبذل كل جهودها وإمكاناتها حرصًا على سلامة الجميع من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية.

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