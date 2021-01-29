السعودية اليوم / السنغال تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البريطانية المتحورة



داكار 15 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية في السنغال اليوم، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس

وقال مدير معهد البحوث الصحية والمراقبة الوبائية والتدريب سليمان مبوب خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن الاختبارات اليومية أكدت وجود السلالة البريطانية المتحورة سارس - كوف -2.

وأضاف سليمان مبوب أنه من الضروري تطبيق التدابير الاحترازية بصرامة نظرًا لأن السلالات المتحورة تنتقل بسرعة أكبر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السنغالية ممادو نداي، أنه جرى الكشف عن حالة من السلالة البريطانية المتحورة لدى مقيم هندي يعيش في السنغال، وشفي الآن.

وكانت جمهورية غامبيا المجاورة للسنغال، قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل إصابات بالسلالتين المتحورتين البريطانية والجنوب أفريقية.

// انتهى //

03:55ت م

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داكار 15 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية في السنغال اليوم، عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، تعود لهندي مقيم في البلاد.وقال مدير معهد البحوث الصحية والمراقبة الوبائية والتدريب سليمان مبوب خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن الاختبارات اليومية أكدت وجود السلالة البريطانية المتحورة سارس - كوف -2.وأضاف سليمان مبوب أنه من الضروري تطبيق التدابير الاحترازية بصرامة نظرًا لأن السلالات المتحورة تنتقل بسرعة أكبر.من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السنغالية ممادو نداي، أنه جرى الكشف عن حالة من السلالة البريطانية المتحورة لدى مقيم هندي يعيش في السنغال، وشفي الآن.وكانت جمهورية غامبيا المجاورة للسنغال، قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل إصابات بالسلالتين المتحورتين البريطانية والجنوب أفريقية.// انتهى //03:55ت م0198

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