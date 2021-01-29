السعودية اليوم / مصر ترسل مساعدات طبية إلى لبنان



القاهرة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واس

أقلعت ثلاث طائرات عسكرية من قاعدة القاهرة الجوية متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، على متنها كميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان، وذلك للوقوف بجانب الشعب اللبناني في مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس

وأوضح المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية قامت بتجهيز المساعدات، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه لبنان الشقيق ومساعدته على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها.

// انتهى //

03:39ت م

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القاهرة 15 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م واسأقلعت ثلاث طائرات عسكرية من قاعدة القاهرة الجوية متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، على متنها كميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان، وذلك للوقوف بجانب الشعب اللبناني في مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا وأوضح المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية قامت بتجهيز المساعدات، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه لبنان الشقيق ومساعدته على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها.// انتهى //03:39ت م0195

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