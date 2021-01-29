قرار السعودية الجديد بشأن تجديد إقامة الأجانب

من منا لا يعرف أشخاص غادروا بلادهم لكى يبحثوا عن لقمة العيش، ولعل من أشهر البلاد التى يسافر إليها المصريين هى المملكة العربية السعودية.

وذلك نظرا لقربها من مصر فمن منا ليس لديه قريب او صديق او حتى يقطن هذا البلاد، لذلك تحتل اخبار السعودية مكانة كبيرة ذات من منا لا يعرف أشخاص غادروا بلادهم لكى يبحثوا عن لقمة العيش، ولعل من أشهر البلاد التى يسافر إليها المصريين هى المملكة العربية السعودية، نظرا لقربها من مصر فمن منا ليس لديه قريب او صديق او حتى يقطن هذا البلاد، لذلك تختل اخبار السعودية مكانة كبيرة ذات أهمية إلينا وتتناول فى هذا الموضوع آخر أخبار المغتربين.

حيث قررت المملكة العربية السعودية السماح بدفع رسوم إصدار وتجديد تصاريح الإقامة المتعلقة برخص العمل كل ثلاثة أشهر كحد أدنى ، بدلاً من تحصيلها سنويًا.

وحسب ما نشرته وكالة أنباء السعودية “واس”، اتخذ مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع افتراضي برئاسة عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا ينص على “السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر كحد أدنى.

وبحسب بيان حكومي ، أوضح مجلس الوزراء أن هذا القرار يستثني “عاملات المنازل ومن في حكمهم”. وأضاف أنه تقرر أيضا السماح بـ “تجزئة قيمة تصريح العمل وتصريح الإقامة والتعويض المالي والرسوم المطلوبة لاستخراج الإقامات المذكورة أعلاه ، بحسب مدة الإقامة”. كجزء من جهد لخلق فرص عمل ، فرضت الحكومة السعودية رسومًا على العمال الأجانب لتشجيع توظيف المواطنين السعوديين ، في حين قالت الشركات إن هذه الرسوم تزيد بشكل كبير من تكاليف التشغيل. إلينا وتتناول فى هذا الموضوع آخر أخبار المغتربين.

حيث قررت المملكة العربية السعودية السماح بدفع رسوم إصدار وتجديد تصاريح الإقامة المتعلقة برخص العمل كل ثلاثة أشهر كحد أدنى ، بدلاً من تحصيلها سنويًا.

وحسب ما نشرته وكالة أنباء السعودية “واس”، اتخذ مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع افتراضي برئاسة عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا ينص على “السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر كحد أدنى.

وبحسب بيان حكومي ، أوضح مجلس الوزراء أن هذا القرار يستثني “عاملات المنازل ومن في حكمهم”. وأضاف أنه تقرر أيضا السماح بـ “تجزئة قيمة تصريح العمل وتصريح الإقامة والتعويض المالي والرسوم المطلوبة لاستخراج الإقامات المذكورة أعلاه ، بحسب مدة الإقامة”. كجزء من جهد لخلق فرص عمل ، فرضت الحكومة السعودية رسومًا على العمال الأجانب لتشجيع توظيف المواطنين السعوديين ، في حين قالت الشركات إن هذه الرسوم تزيد بشكل كبير من تكاليف التشغيل.