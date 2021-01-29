شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات تدعم فهم الشركات لمعايير الحوكمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية م. خالد الحصان، أن الشركات التي تعمل وفق معايير حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والالتزام بمعايير الحوكمة، تحظى باهتمام بارز من صناديق الاستثمار، وكذلك فئات المستثمرين المختلفة حول العالم، إذ بلغت أصول الصناديق التي تستثمر بتلك الأصول نحو تريليون دولار.

وحول أهمية تطبيق تلك المعايير على الشركات العاملة في السعودية وغيرها من الدول الناشئة، قال إنه لا توجد معايير واضحة فيما يتعلَّق بتصنيف الشركات حتى يمكن الوصول لقياس مدى التزام الشركات وامتثالها لحقوق البيئة، ومبادئ الحوكمة.

وبين الحصان خلال جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية والتي خصصت للحديث عن ماهية تلك المعايير، وكيفية إلزام الشركات بها، أنَّ دور إدارات الأسواق المالية يجب أن يتضمَّن وضع إرشادات تدعم فهم الشركات لما تعنيه تلك المعايير، وكيفية الامتثال لها سواء كانت للبيئة، أو الحوكمة، أو الاستدامة، حتى نصل للمرحلة التي نستطيع فيها تقييم الشركات الملتزمة عن غيرها، ولكن بالصورة الحالية، وخاصة مع دول المنطقة النفطية يصعب القيام بذلك.

وقال الحصان إنَّ الاقتصاد السعودي يستهدف المستثمرين المحليين والدوليين، ولا بد من التأكَّد أنَّ تلك المعايير يمكن تطبيقها محلياً على الشركات كافةً.