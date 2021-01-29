شكرا لقرائتكم خبر عن تنوع الاستثمار واستقطاب الشركات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المحلل الاقتصادي بندر الشميلان إن سمو ولي العهد‬ رسم أصولًا ورسخ مفاهيم رؤية 2030 في قمة الأفق، حيث أطلق العديد من مشاريع التنمية، وذلك للاعتماد على مصدر متنوع من الدخل خارج النفط، وستنطلق قريبًا إستراتيجية لتطوير مدينة ‫الرياض.

وأضاف: «كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكنات لخلق وظائف، وخلق نمو في الاقتصاد، وخلق استثمارات، والعديد من الفرص، وكذلك تطوير مدينة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية».

وتابع: «بيَّن سموه أن المملكة لديها القدرة والإمكانية على تنوع الاستثمار واستقطاب الشركات الأجنبية، بما يعزز رفاهية وجودة الحياة، وخلق فرص وظيفية ينعم بها الشعب السعودي»، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية متنوعة، وتعمل الرؤية 2030 على تحقيقها في التنمية المستدامة.

وتابع: أشار سمو ولي العهد إلى خطط إنشاء محميات ضخمة حواليّ مدينة الرياض؛ لتحسين الوضع البيئي للمدينة، إضافة إلى مشاريع بيئية، بما يجعل الرياض من أفضل المدن في الجذب السياحي؛ لكونها تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة.