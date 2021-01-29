شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل الاستثمار».. نهضة اقتصادية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أمس، الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية ، وهي عبارة عن مؤتمر يعقد من عدة دول حول العالم، تحت عنوان «النهضة الاقتصادية الجديدة».

وضم المنتدى، في دورته الرابعة، نخبة من الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، الذين ناقشوا سبل المضي نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة العربية السعودية ستعلن عن إستراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

وأضاف سمو ولي العهد: «كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد وخلق استثمارات وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار».

وتفاعل عدد من الوزراء والمختصين مع كلمة سمو ولي العهد، مؤكدين أن إستراتيجية تنمية المدن باتت واضحة اليوم، وأن سمو ولي العهد رسم أصولًا ورسخ مفاهيم رؤية 2030 في قمة الأفق، حيث أطلق العديد من مشاريع التنمية، وذلك للاعتماد على مصدر متنوع من الدخل خارج النفط، وستنطلق قريبًا إستراتيجية لتطوير مدينة الرياض.‫‬‫