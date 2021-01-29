شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد ومعايير لتطبيق «الذكاء الاصطناعي» بشكل يخدم الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجمع المتحدثون في الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، في الرياض، على أهمية التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي في العالم على مدار السنوات الأخيرة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سينوفيشن تكنولوجيز» الصينية د. كاي فولي، إن الذكاء الاصطناعي تطور بشكل مذهل خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أصبح ممكنا إجراء الكثير من المهام، والعمليات البيولوجية من خلاله.

وأكد فولي أنه سيكون هناك تسارع بشكل أكبر في هذا المجال، وستصبح هناك قدرة أكبر على تحريك المركبات عبر الذكاء الاصطناعي، مضيفا: أعمل في هذا المجال منذ 40 عاماً، لكن الأمور بدأت تتطور بشكل هائل في السنوات الثلاث الأخيرة.

واعتبر أن إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها ظروف فيروس كورونا، ستجعل الروبوت أكثر قبولاً وانتشارا في الصين، قائلا: «ستتم رقمنة كل شيء في الحياة، وستكون هناك الكثير من المبيعات والمعلمون الافتراضيون، فالجائحة دفعت إلى ذلك».

واستبعد أن يؤثر انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد الاعتماد عليه سلباً على الوظائف، وقال إنه رغم الذكاء الكبير لتلك المنظومة، لكنها ما زالت تعمل ضمن نطاق محدد، وعمل محدد، وليس لديها القدرة على الوعى والإدراك، وحتى الآن يمكن التحكم بها وبرمجتها والسيطرة عليها.

من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بلاكستون» ستيفن شوارزمان، إن كثيرًا من الأفراد قد لا يؤمن بالذكاء الاصطناعي، لكن هناك مخرجات واضحة تقول إن تلك التقنية تنتشر بشكل كبير، ولديها قدرة بالتعامل مع العالم الافتراضي، وأكد أهمية وجود مجموعة من القواعد والمعايير لتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل يخدم الإنسانية.

وشدد على أهمية الاعتبارات الأخلاقية، مطالبا جميع المؤسسات والكيانات المهمة في العالم بالاهتمام بالذكاء الاصطناعي.