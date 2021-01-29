شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار المحلل الاقتصادي خالد الدوسري إلى تطرق سمو ولي العهد إلى ملامح رؤية مدينة الرياض، وأن الرياض تمثل 50 % من الاقتصاد غير النفطي، و30 % من الوظائف بالمملكة، و45 % من الاقتصاد السعودي، كما أنها ستمتلك أكبر مدينة صناعية بالعالم.

وأوضح أن عدد سكان مدينة الرياض سينمو من 15 إلى 20 مليون نسمة خلال 2030، وكان يدور في ذهن الكثير من الاقتصاديين، سياسة صندوق الاستثمارات العامة في النمو من مستوى تريليون ريال، إلى 4 تريليونات ريال خلال سنة 2025.

وأضاف: «طرح سموه بكل شفافية كيفية رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة، وأنها ليست صعبة، وسيواصل الصندوق مستهدفاته في نمو الاقتصاد السعودي من خلال الاستدامة المالية واقتناص الفرص القادمة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال الاستثمار بالتنوع، والاستثمار بقطاعات مختلفة، وخلق وظائف جديدة، من خلال تأسيس شركات حديثة وتوسعة الحالية التي يستكمل بها الصندوق لدعم المحتوى المحلي».