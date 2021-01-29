شكرا لقرائتكم خبر عن محاور رئيسية تمس رفاهية المواطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن تطوير مدينة الرياض، احتوت على مشاهد تفصيلية، تعزز من مفهوم أداء الاقتصاد، وحراكه، فيما يتعلق ببرامج الاستثمار، خاصة الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف: «نجد أن هناك عددا من المحاور الرئيسية التي تؤكد أهمية الأبعاد الإستراتيجية المستقبلية، والتي تمس رفاهية المواطن السعودي، وفيما يتعلق بالحفاظ على ممكنات ومقدرات الأجيال القادمة».

ولفت الجبيري إلى أن هناك مفهومًا يتعلق بجودة الحياة، والبيئات النظيفة، وهذا أيضًا من رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الأبعاد الصناعية الهامة، فيما يتعلق بإنشاء المدن الصناعية، وفيما يتعلق بأن تكون المملكة أهم المرتكزات الصناعية في المستقبل، بما يحقق تحولًا اقتصاديًا من جهة، وفيما يتعلق بزيادة الإيرادات غير النفطية أيضًا هناك جوانب تتعلق بكيفية تمويل صندوق الاستثمارات العامة.