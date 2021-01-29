شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة تشريعية تسهل ممارسة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المملكة تعمل على إنشاء مناطق اقتصادية حرة، والرياض ستكون فيها 6 من هذه المناطق، مضيفًا: «المناطق الحرة هدفها تقليل المخاطر للمستثمرين وتسريع بيئة الأعمال»، مبينًا أنه ستكون هناك بيئة تشريعية تسهل ممارسة الأعمال في المملكة.

وأشار إلى أن هناك مناطق ستكون مخصصة للأعمال الرقمية والإبداعية واللوجستية، والمطار سيكون من أولى هذه المناطق، متابعًا أن الـ12 شهرًا الماضية بينت لنا أن المملكة من الاقتصاديات الأكثر مرونة، وأن القطاع المالي في المملكة من أقوى خمسة قطاعات مالية ضمن مجموعة العشرين.