شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: الرياض من أكبر 40 اقتصادا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة العربية السعودية ستعلن عن إستراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خططها لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.

فرص استثمارية

وأضاف سمو ولي العهد، خلال حديثه مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة «مستقبل الاستثمار»، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان «مستقبل الرياض»، قائلاً: «كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد وخلق استثمارات وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار.»

مدن اقتصادية

وأكمل سموه: «لذلك نستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، اليوم هي رقم أربعين، من أكبر أربعين اقتصادا في العالم كمدينة، نستهدف في الرياض أن نصل من 7.5 مليون نسمة إلى ما بين 15 و20 مليون نسمة في 2030».

تنمية حقيقية

وتابع سموه: «بما أن المدن تشكل 85 % من اقتصاد العالم، فلذلك التنمية الحقيقية تبدأ من المدن سواء في الصناعة أو الابتكار أو في التعليم أو في الخدمات أو في السياحة وغيرها من القطاعات، وبلا شك الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل هي قائمة على المدن».

بنى تحتية

وأضاف: «اليوم مدينة الرياض تشكل ما يقارب 50 % من الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30 % من بقية مدن المملكة العربية السعودية، وتكلفة تطوير البُنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ 29 % من بقية مدن المملكة العربية السعودية، والبنية التحتية في الرياض رائعة جداً بسبب ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- في ما يزيد على 55 سنة بإدارة مدينة الرياض والتخطيط لها».

محميات ضخمة

وبحسب تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تخطط المملكة لإقامة برنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار في مدينة الرياض؛ مما سوف يقلل من درجة الحرارة وكذلك مستوى الغبار، وهناك خطط أيضاً لإنشاء محميات ضخمة حول مدينة الرياض لتحسين الوضع البيئي للمدينة، بالإضافة إلى مشاريع بيئية في المملكة العربية السعودية سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

طروحات أرامكو

وقال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن هناك طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة العربية السعودية لمصلحة المواطنين السعوديين.

المدن تشكل 85 % من اقتصاد العالم

نسعى للوصول إلى 20 مليون نسمة في 2030