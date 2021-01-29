شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميزات.. 8 ملايين كفيف يترقبون المصحف الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، على منجزات مشروع المصحف الإلكتروني للمكفوفين.

ونوّه سموه، خلال استقباله المدير التنفيذي للمشروع د. مشعل الهرساني، أمس، بهذه الخدمة التي تُمكن المكفوفين من تلاوة القرآن الكريم وحفظه.

وقدم «الهرساني» شرحًا لسموه عن المصحف الذي يسهل تلاوة القرآن الكريم وحفظه على 8 ملايين كفيف مسلم حول العالم، من خلال تطوير جهاز إلكتروني بابتكار سعودي يحتوي على القرآن الكريم فقط وفق نسخة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، متوافق في ترتيب صفحاته مع مصحف المبصرين، لدمج المكفوفين والمبصرين معًا في حلقة تحفيظ القرآن الكريم لتسهيل التلاوة والحفظ والتنقل بين الصفحات.