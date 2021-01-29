شكرا لقرائتكم خبر عن 208 متعافين من كورنا.. و253 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت وزارة الصحة، أمس، 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 367276 حالة، من بينها 2157 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 362 حالة حرجة.

وبيّنت الوزارة أنه جرى تسجيل 208 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 358753 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 6366 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة، بينما تم إجراء 45115 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه لعيادات «تطمن» التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.