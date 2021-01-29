شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسد فجوة نقص الأنسولين بحضرموت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت كميات من أدوية الأنسولين والخاصة بمرضى السكر كمنحة علاجية مقدمة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتوزيعها على المرافق المستهدفة، وبحسب الخطة المعدة مسبقا.

وبين مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت د. محمد الجمحي أن هذه المنحة من الأدوية العلاجية ستعمل على تغطية النقص الموجود، والاحتياج لمدة تقارب 6 أشهر حسب خطط التوزيع بالمحافظة، مشيرا إلى أنه جرى تسلم 18.000 فيال أنسولين مخلوط، و300 فيال أنسولين صاف، و3.600 فيال من الأنسولين المعكر.

وأوضح «الجمحي» أن المنحة المقدمة تشمل جميع مكاتب الصحة بمديرية ساحل حضرموت، بالإضافة إلى مستشفى ابن سينا العام ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة، ليتم توزيعها مجانا للفئة المستهدفة من مرضى السكر.

وقدم «الجمحي» شكره وتقديره لما يتم تقديمه كمنح علاجية وتجهيزات طبية من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة، مبينا أن المركز شريك مهم وفاعل في تغطية عدد من احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.

وواصل الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان، أمس، تنفيذ حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في ولاية الكلاكلة بجمهورية السودان. وأجرى الفريق، في 4 أيام، 143 عملية جراحية، وتم الكشف على 725 حالة، وصرف 475 نظارة طبية، و1605 قطرات للأعين وأدوية متنوعة.

يذكر أن المركز اختتم الأسبوع الماضي حملته في ولايتي الخرطوم وأم درمان بإجراء 700 عملية جراحية متنوعة تكللت جميعها بالنجاح. وتأتي هذه الحملات الطبية المقدمة من المملكة عبر المركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.

كما وزع المركز، 42 طنا و800 كيلو جرام في محلية الحاج يوسف بولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 2.400 فرد. ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.